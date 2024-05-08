"Нафтогаз" планує викупити в приватних видобувників до 3,5 млрд кубометрів газу

Найбільша державна компанія "Нафтогаз" планує суттєво наростити обсяги викупу газу у приватних видобувників у 2024 році.

Про це розповів голова правління Олексій Чернишов під час інтерв'ю на YouTube-проєкті Forbes "Business Breakfast з Володимиром Федоріним".

За його словами, у поточному році державна компанія розраховує придбати 3,5 млрд кубометрів блакитного палива в українських приватних газовидобувних підприємств. Це більш ніж утричі перевищує показник 2023 року, коли "Нафтогаз" викупив 1 млрд кубів.

"Ми стимулюємо, якщо не збільшення приватного видобутку, то принаймні збереження його на існуючому рівні," - наголосив Чернишов. Він додав, що нещодавно провів зустріч з керівниками відповідних компаній для обговорення цього питання.

Водночас, окремі приватні видобувники змушені скорочувати обсяги через військові ризики та юридичні перешкоди, як-от у випадках Smart та "Укрнафтобуріння". Проте голова "Нафтогазу" запевнив, що державний гігант повністю розрахувався за куплений торік газ в обсязі 1 млрд кубів.

"Українська енергетична біржа" створювала справедливу ціну на ринку, вважає Чернишов. Утім, він виступив проти відкриття експорту видобутого газу для приватників, пояснивши, що в умовах війни ми не можемо собі дозволити інший підхід".

Загалом, наміри "Нафтогазу" суттєво збільшити закупівлі у приватному секторі в 2024 році свідчать про прагнення максимально забезпечити внутрішні потреби та задіяти всі наявні ресурси для зміцнення енергетичної безпеки України

Уряд заборонив експорт газу

Рішення українського уряду про заборону експорту газу з середини червня 2022 року поставило у скрутне становище низку провідних приватних газовидобувних компаній. Ця вимушена міра була викликана необхідністю забезпечити внутрішні потреби країни під час війни.

Серед постраждалих опинилися такі гіганти галузі як "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова, "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та партнерів, активи якої нині передані в управління АРМА. Під удар потрапила і Burisma колишнього власника Миколи Злочевського, яка тепер діє під назвою група "Ділоретіо". Вагомі збитки несе SmartEnergy Вадима Новинського, корпоративні права та активи якої були арештовані.

Не оминула заборона й інші впливові приватні газовидобувні підприємства - "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука та низку інших компаній. Всі вони раптово позбавилися можливості експортувати свою продукцію.

Зважаючи на критичну ситуацію навколо енергетичних ресурсів, спричинену російською агресією, уряд був змушений піти на такий крок. Втім, для багатьох гравців галузі це рішення завдало суттєвого удару по бізнесу та фінансовому стану.

Зазначимо, що "Група Нафтогаз" ще 12 квітня заявила про готовність викупити весь обсяг газу, який українські приватні видобувачі виставлять на ринок у 2024 році, щоб підтримати національний видобуток газу під час війни.

Чернишов вважає, що держава повинна створити умови для підтримки українського видобутку, включно з своєчасним і прозорим процесом отримання спеціальних дозволів на видобуток.

Додамо, що завдяки залученню нових сучасних технологій компанія "Нафтогаз" може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток. У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин

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