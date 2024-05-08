"Нафтогаз" планирует выкупить у частных добытчиков до 3,5 млрд кубометров газа

Крупнейшая государственная компания "Нафтогаз" планирует существенно нарастить объемы выкупа газа у частных добытчиков в 2024 году.

Об этом рассказал глава правления Алексей Чернышев во время интервью на YouTube-проекте Forbes "Business Breakfast с Владимиром Федориным".

По его словам, в текущем году государственная компания рассчитывает приобрести 3,5 млрд кубометров голубого топлива у украинских частных газодобывающих предприятий. Это более чем в три раза превышает показатель 2023 года, когда "Нафтогаз" выкупил 1 млрд кубов.

"Мы стимулируем, если не увеличение частной добычи, то, по крайней мере, сохранение его на существующем уровне", - подчеркнул Чернышев. Он добавил, что недавно провел встречу с руководителями соответствующих компаний по обсуждению этого вопроса.

В то же время, отдельные частные добычи вынуждены сокращать объемы из-за военных рисков и юридических препятствий, таких как Smart и "Укрнефтебурение". Однако глава "Нафтогаз" заверил, что государственный гигант полностью рассчитался за купленный в прошлом году газ в объеме 1 млрд кубов.

"Украинская энергетическая биржа" создавала справедливую цену на рынке, считает Чернышев. Впрочем, он выступил против открытия экспорта добываемого газа для частников, объяснив, что в условиях войны мы не можем позволить себе другой подход.

В целом, намерения "Нафтогаза" существенно увеличить закупки в частном секторе в 2024 году свидетельствуют о стремлении максимально обеспечить внутренние потребности и задействовать все имеющиеся ресурсы для укрепления энергетической безопасности Украины.

Правительство запретило экспорт газа

Решение украинского правительства о запрете экспорта газа с середины июня 2022 года поставило в затруднительное положение ряд ведущих частных газодобывающих компаний. Эта вынужденная мера вызвана необходимостью обеспечить внутренние потребности страны во время войны.

Среди пострадавших оказались такие гиганты отрасли как "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова, "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и партнеров, активы которой переданы в управление АРМА. Под удар попала и Burisma бывшего владельца Николая Злочевского, теперь действующей под названием группа "Дилоретио". Весомый ущерб несет SmartEnergy Вадима Новинского, корпоративные права и активы которой были арестованы.

Не обошел запрет и другие влиятельные частные газодобывающие предприятия - Западнаядрасервис Зиновия Козицкого, Geo Alliance Виктора Пинчука и ряд других компаний. Все они внезапно избавились от возможности экспортировать свою продукцию.

Учитывая критическую ситуацию вокруг энергетических ресурсов, вызванную российской агрессией, правительство было вынуждено пойти на такой шаг. Впрочем, для многих игроков отрасли это решение нанесло существенный удар по бизнесу и финансовому состоянию.

Отметим, что "Группа Нафтогаз" еще 12 апреля заявила о готовности выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики выставят на рынок в 2024 году, чтобы поддержать национальную добычу во время войны.

Чернышев считает, что государство должно создать условия для поддержки украинской добычи, включая своевременный и прозрачный процесс получения специальных разрешений на добычу.

Добавим, что благодаря привлечению новых современных технологий компания "Нефтегаз" может развивать свои возможности и увеличивать добычу. В 2023 году "Нефтегаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин

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