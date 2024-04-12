"Нафтогаз" предлагает частным газодобывающим компаниям выкупить весь их газ - Чернышев

"Группа Нафтогаз" заявила о готовности выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики выставят на рынок в 2024 году, чтобы поддержать национальную добычу во время войны.

Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, учитывая войну и постоянные нападения, сохранение энергетической независимости и увеличение внутренней добычи критически важны для Украины.

"Группа Нафтогаз" делает все для этого, в частности, в прошлом году нам удалось существенно увеличить объем нашей добычи. Но общий результат зависит от всех работающих в Украине компаний. Мы понимаем, что добыча нуждается в инвестициях. Потому вам необходимо реализовать свой ресурс по конкурентной цене. Мы готовы выкупить его", – отметил Алексей Чернышев.

Он также подчеркнул, что компания продолжит работать прозрачно, используя механизмы Украинской энергетической биржи, как это было в прошлом году.

Чернышев считает, что государство должно создать условия для поддержки украинской добычи, включая своевременный и прозрачный процесс получения специальных разрешений на добычу.

"То, что сегодня происходит с "Укрнафтобурением" – очень негативный фактор для украинской энергетики. Поэтому страна ежегодно теряет примерно полмиллиарда кубометров газа, которые бы смогли сделать нас сильнее и устойчивее в условиях войны", – добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, что в 2023 году Группа "Нафтогаз" приобрела через Украинскую энергетическую биржу около 1 млрд куб. м газа украинских частных добытчиков.

"Нафтогаз" составлял рекорд по добыче газа

Благодаря привлечению новых современных технологий, компания "Нафтогаз" может развивать свои возможности и увеличивать добычу. В 2023 году "Нефтегаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки. Кроме этого, "Укргаздобыча" установила 5-летний рекорд по суточной добыче товарного газа.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.