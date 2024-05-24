"Окончательное прощай": легендарный мессенджер ICQ прекращает работу

Российская технологическая компания VK (Вконтакете) сообщила о прекращении работы мессенджера ICQ через месяц – 26 июня 2024 года. Такое решение связано с переориентацией усилий на развитие своих мессенджеров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в заявлении пресс-службы VK, компания планирует сосредоточиться на развитии VK мессенджера для обычных пользователей и корпоративного сервиса VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к работе над этими двумя продуктами.

Напомним, мессенджер ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и быстро завоевал популярность среди интернет-пользователей. В 2010 году он был выкуплен Mail.ru Group, которая с 2021 года сменила название на VK.

В эпоху 2000-х ICQ был одним из популярнейших мессенджеров в русскоязычном сегменте интернета, пока его не вытеснили более современные конкуренты. Последнее масштабное обновление ICQ произошло в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, а в 2022 году сообщалось о попытках VK перезапустить мессенджер.

Закрытие ICQ после 27 лет существования станет концом целой эпохи в истории мессенжинга. VK отдает приоритет развитию собственных современных решений для общения и бизнес-коммуникаций.

Добавим, основатель мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров в своем сообщении рассказал, что украинский стал первым иностранным языком, на который был переведен "ВКонтакте".

"Поскольку семья моей мамы происходит из Украины, я интересовался этим языком еще с подросткового возраста. Меня, как лингвиста по образованию, также увлекали отличия и сходство украинского и русского. Поэтому в 2008 году украинский был первым языком, на который мы перевели интерфейс VK", – пишет Дуров.