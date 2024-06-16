Виробництво зернових буде збитковим, заробити допоможуть соняшник та ріпак, - дослідження

Починаючи з липня 2023 року, рентабельність основних видів сільськогосподарських культур стабільно поліпшується. Утім виробництво зернових досі не досягло беззбитковості, а прибутковість олійних культур залишається мінімальною.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в дослідженні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році рентабельність олійних культур буде вищою, ніж прогнозувалось раніше, однак виробництво зернових й надалі буде збитковим.

Закупівельні ціни в Україні відстають від світових

Поліпшенням рівня рентабельності, у порівнянні з попереднім періодом, пов'язано з відновленням експортних морських шляхів.

"Це знизило вартість логістики та дозволило збільшити закупівельні ціни на внутрішньому ринку, навіть попри зниження світових цін на всі види зернових та олійних культур", - наголошують в МінАПК.

Там додають, що протягом останніх 6 місяців ціни на елеваторах зросли: на 38% - для зернових культур і на 14% - для олійних у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Ціни в українських портах також збільшились, але не так відчутно, адже вартість логістики залишається доволі високою. При цьому закупівельні ціни на українському ринку досі значно відстають від світових", - повідомляють в МінАПК.

Логістика агропродукції

Крім того, з початку 2024 року змінилась структура експортних маршрутів. Логістика агропродукції через річкові порти Дунаю відіграла важливу роль для України, коли глибоководні порти Одеси не працювали. Однак на сьогодні потенціал експортного шляху Дунаєм не використовується на повну через більшу вартість логістики в цьому напрямі в порівнянні з глибоководними портами Одеси.

"Наразі експорт до портів Гданська/Гдині практично не здійснюється через збільшену пропускну спроможність та вищу рентабельність інших каналів експорту. У квітні 2024 року майже не здійснювався експорт олійних культур через румунський порт Констанца, що було частково пов’язано зі зменшенням залишків олійних культур для експорту", - зауважують в МінАПК.

Аграрії скорочують внесення добрив

Як йдеться в дослідженні, тенденція до зниження середніх норм внесення добрив у галузі продовжується.

"Хоча восени 2023 року і було зафіксоване збільшення норм внесення добрив під озимі культури, то навесні 2024 року норми внесення знову скоротились - в середньому на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зазначають в МінАПК.

Основними причинами зменшення норм внесення добрив є брак обігових коштів та здорожчання їхньої вартості через зміни до Митного Кодексу та загальна ситуація невизначеності в галузі у зв’язку з війною.

В МінАПК зауважують, що великі виробники практично не зменшили норми внесення добрив, в той час, як дрібні аграрії були змушені їх скоротити в середньому на 10-15%.

Норми внесення засобів захисту рослин залишились на тому ж рівні, адже зменшення використання ЗЗР може призвести до погіршення врожайності та якості зернових і олійних культур.

Прибутковість сільгоспкультур

За результатами 2024 року, як повідомляють в МінАПК, очікується вищий рівень рентабельності рослинництва у порівнянні з попереднім прогнозом.

Прибутковість соняшника очікується на рівні 45 дол. США за тонну (-4 дол. США/т у 2023 році), сої – на рівні 83 дол. США за тонну (69 дол. США/т у 2023 році), ріпаку – на рівні 78 дол. США за тонну (5 дол. США/т у 2023 році). Виробництво ж зернових, на жаль, залишиться збитковим.

"На результати галузі рослинництва цього року найбільше впливатимуть такі фактори як зменшення норми внесення добрив, і як наслідок незначне зменшення врожайності. Також зниження вартості експортної логістики, зменшення цінового розриву між ціною на елеваторах та в українських портах завдяки налагодженню експортних відвантажень, що сприятиме активнішому відновленню внутрішніх закупівельних цін", - уточнюють в МінАПК.

Зауважимо, ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Тому соняшникова олія в Україні та світі дорожчає через обмежену пропозицію.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн тонн, що на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн тонн проти 26 млн тонн цьогоріч.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн тонн врожаю та 2 млн тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.