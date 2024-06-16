Производство зерновых будет убыточным, заработать помогут подсолнечник и рапс, - исследование

Начиная с июля 2023 г. рентабельность основных видов сельскохозяйственных культур стабильно улучшается. Впрочем, производство зерновых до сих пор не достигло безубыточности, а доходность масличных культур остается минимальной.

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Об этом говорится в исследовании Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году рентабельность масличных культур будет выше, чем прогнозировалось ранее, однако производство зерновых и дальше будет убыточным.

Закупочные цены в Украине отстают от мировых

Улучшением уровня рентабельности по сравнению с предыдущим периодом связано с восстановлением экспортных морских путей.

"Это снизило стоимость логистики и позволило увеличить закупочные цены на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение мировых цен на все виды зерновых и масличных культур", - отмечают в МинАПК.

Там добавляют, что за последние 6 месяцев цены на элеваторах выросли: на 38% - для зерновых культур и на 14% - для масличных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Цены в украинских портах также увеличились, но не так ощутимо, ведь стоимость логистики остается достаточно высокой. При этом закупочные цены на украинском рынке еще значительно отстают от мировых", - сообщают в МинАПК.

Логистика агропродукции

Кроме того, с начала 2024 изменилась структура экспортных маршрутов. Логистика агропродукции через речные порты Дуная играла важную роль для Украины, когда глубоководные порты Одессы не работали. Однако на сегодняшний день потенциал экспортного пути по Дунаю не используется по полной из-за большей стоимости логистики в этом направлении по сравнению с глубоководными портами Одессы.

"В настоящее время экспорт в порты Гданьска/Гдыни практически не осуществляется из-за увеличенной пропускной способности и более высокой рентабельности других каналов экспорта. В апреле 2024 года почти не осуществлялся экспорт масличных культур через румынский порт Констанца, что было частично связано с уменьшением остатков масличных культур для экспорта ", – отмечают в МинАПК.

Аграрии сокращают внесение удобрений

Как говорится в исследовании, тенденция к снижению средних норм внесения удобрений в отрасли продолжается.

"Хотя осенью 2023 года и было зафиксировано увеличение норм внесения удобрений под озимые культуры, весной 2024 года нормы внесения вновь сократились - в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечают в МинАПК.

Основными причинами уменьшения норм внесения удобрений является нехватка оборотных средств и удорожание их стоимости из-за изменений в Таможенный кодекс и общая ситуация неопределенности в отрасли в связи с войной.

В МинАПК отмечают, что крупные производители практически не снизили нормы внесения удобрений, в то время, как мелкие аграрии были вынуждены их сократить в среднем на 10-15%.

Нормы внесения средств защиты растений остались на том же уровне, ведь уменьшение использования СЗР может привести к ухудшению урожайности и качеству зерновых и масличных культур.

Доходность сельхозкультур

По результатам 2024 года, как сообщают в МинАПК, ожидается более высокий уровень рентабельности растениеводства по сравнению с предыдущим прогнозом.

Доходность подсолнечника ожидается на уровне 45 дол. США за тонну (-4 долл. США/т в 2023 году), сои – на уровне 83 дол. США за тонну (69 дол. США/т в 2023 году), рапса – на уровне 78 дол. США за тонну (5 долл. США/т в 2023 году). Производство же зерновых, к сожалению, останется убыточным.

"На результаты отрасли растениеводства в этом году будут больше всего влиять такие факторы как уменьшение нормы внесения удобрений, и как следствие незначительное уменьшение урожайности. Также снижение стоимости экспортной логистики, уменьшение ценового разрыва между ценой на элеваторах и в украинских портах благодаря налаживанию экспортных отгрузок, что будет способствовать более активному восстановлению внутренних закупочных цен", – уточняют в МинАПК.

Заметим, цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну, и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Поэтому подсолнечное масло в Украине и мире дорожает из-за ограниченного предложения.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.