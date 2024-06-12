Цены на подсолнечное масло в Украине достигли рекордного показателя

В мае из Украины было экспортировано 714 тыс. тонн подсолнечного масла, что стало максимальным месячным объемом с января 2021 года. В целом за всю историю экспорта данной продукции – это третий по величине месячный объем отгрузок. А цены спроса на подсолнечное масло в Украине достигают 900 USD/т СРТ-порт, что является рекордным показателем в сезоне-2023/24.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает ИА "АПК-Информ".

Цены на украинское подсолнечное масло

Отмечается, что на украинском экспортном рынке подсолнечного масла с начала марта текущего года продолжает доминировать тенденция роста цен.

В результате по состоянию на начало дня 12 июня цены спроса на подсолнечное масло в Украине достигают 900 USD/т СРТ-порт, что выше цен на прошлой неделе на 5-15 USD/т.

Как отмечают эксперты, это рекордный показатель в сезоне-2023/24. В последний раз цены спроса на масло на таком уровне фиксировались еще в марте 2023 года.

Экспорт подсолнечного масла превысил довоенный показатель

В мае 2023/24 МГ из Украины было экспортировано 714 тыс. тонн подсолнечного масла (+14% к показателю в апреле), что стало максимальным месячным объемом с января 2021 года. В целом за всю историю экспорта данной продукции из страны – это третий по величине месячный объем отгрузок.

В целом по итогам сентября-мая 2023/24 МГ из Украины было экспортировано рекордное для указанного периода 5,14 млн тонн масла.

"Одним из основных факторов, способствовавших активному экспорту продукта в текущем сезоне, стал высокий спрос на подсолнечное масло на фоне его конкурентной стоимости по сравнению с другими растительными маслами. Кроме того, стабильная работа украинских портов обеспечила практически бесперебойную отгрузку продукта", - подчеркивают аналитики.

По их оценке, запасы этой культуры на начало июня минимальны за многолетний период.

Ключевым рынком для реализации украинской продукции в текущем сезоне остаются страны ЕС с долей 60% (40% в предыдущем сезоне). Экспорт растительного масла в этом направлении увеличился на 81%.

В то же время, для Евросоюза Украина является основным поставщиком подсолнечного масла с долей 93% против 89% в предыдущем сезоне (по данным Еврокомиссии).

Заметим, цена на подсолнечник в Украине превысила 18 тысяч гривен за тонну, и заводы готовы покупать его даже по высоким ценам из-за низкого уровня запасов. Поэтому подсолнечное масло в Украине и мире дорожает из-за ограниченного предложения.