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Ціни на соняшникову олію в Україні досягли рекордного показника
У травні з України було експортовано 714 тис. тонн соняшникової олії, що стало максимальним місячним обсягом із січня 2021 року. В цілому за всю історію експорту даної продукції - це третій за величиною місячний обсяг відвантажень. А ціни попиту на соняшникову олію в Україні досягають 900 USD/т СРТ-порт, що стало рекордним показником у сезоні-2023/24.
Про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".
Ціни на українську соняшникову олію
Зазначається, що на українському експортному ринку соняшникової олії з початку березня поточного року продовжує домінувати тенденція зростання цін.
Внаслідок цього станом на початок дня 12 червня ціни попиту на соняшникову олію в Україні досягають 900 USD/т СРТ-порт, що вище цін минулого тижня на 5-15 USD/т.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як зауважують експерти, це є рекордним показником у сезоні-2023/24. Востаннє ціни попиту на олію на такому рівні фіксувалися ще в березні 2023 року.
Експорт соняшникової олії перевищив довоєнний показник
У травні 2023/24 МР з України було експортовано 714 тис. тонн соняшникової олії (+14% до показника у квітні), що стало максимальним місячним обсягом із січня 2021 року. В цілому за всю історію експорту даної продукції з країни - це третій за величиною місячний обсяг відвантажень.
Загалом за підсумками вересня-травня 2023/24 МР з України було експортовано рекордні для вказаного періоду 5,14 млн тонн олії.
"Одним з основних факторів, що сприяв активному експорту продукту в поточному сезоні, став високий попит на соняшникову олію на тлі її конкурентної вартості порівняно з іншими рослинними оліями. Крім того, стабільна робота українських портів забезпечила практично безперебійне відвантаження продукту", - підкреслюють аналітики.
За їхньою оцінкою, запаси цієї культури на початок червня є мінімальними за багаторічний період.
Ключовим ринком для реалізації української продукції у поточному сезоні залишаються країни ЄС із часткою 60% (40% у попередньому сезоні). Експорт олії у цьому напрямку збільшився на 81%.
Водночас для Євросоюзу Україна є основним постачальником соняшникової олії з часткою 93% проти 89% у попередньому сезоні (за даними Єврокомісії).
Зауважимо, ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Тому соняшникова олія в Україні та світі дорожчає через обмежену пропозицію.