Ціни на соняшникову олію в Україні досягли рекордного показника

У травні з України було експортовано 714 тис. тонн соняшникової олії, що стало максимальним місячним обсягом із січня 2021 року. В цілому за всю історію експорту даної продукції - це третій за величиною місячний обсяг відвантажень. А ціни попиту на соняшникову олію в Україні досягають 900 USD/т СРТ-порт, що стало рекордним показником у сезоні-2023/24.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє ІА "АПК-Інформ".

Ціни на українську соняшникову олію

Зазначається, що на українському експортному ринку соняшникової олії з початку березня поточного року продовжує домінувати тенденція зростання цін.

Внаслідок цього станом на початок дня 12 червня ціни попиту на соняшникову олію в Україні досягають 900 USD/т СРТ-порт, що вище цін минулого тижня на 5-15 USD/т.

Як зауважують експерти, це є рекордним показником у сезоні-2023/24. Востаннє ціни попиту на олію на такому рівні фіксувалися ще в березні 2023 року.

Експорт соняшникової олії перевищив довоєнний показник

У травні 2023/24 МР з України було експортовано 714 тис. тонн соняшникової олії (+14% до показника у квітні), що стало максимальним місячним обсягом із січня 2021 року. В цілому за всю історію експорту даної продукції з країни - це третій за величиною місячний обсяг відвантажень.

Загалом за підсумками вересня-травня 2023/24 МР з України було експортовано рекордні для вказаного періоду 5,14 млн тонн олії.

"Одним з основних факторів, що сприяв активному експорту продукту в поточному сезоні, став високий попит на соняшникову олію на тлі її конкурентної вартості порівняно з іншими рослинними оліями. Крім того, стабільна робота українських портів забезпечила практично безперебійне відвантаження продукту", - підкреслюють аналітики.

За їхньою оцінкою, запаси цієї культури на початок червня є мінімальними за багаторічний період.

Ключовим ринком для реалізації української продукції у поточному сезоні залишаються країни ЄС із часткою 60% (40% у попередньому сезоні). Експорт олії у цьому напрямку збільшився на 81%.

Водночас для Євросоюзу Україна є основним постачальником соняшникової олії з часткою 93% проти 89% у попередньому сезоні (за даними Єврокомісії).

Зауважимо, ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низький рівень запасів. Тому соняшникова олія в Україні та світі дорожчає через обмежену пропозицію.