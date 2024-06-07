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У Telegram появилась внутренняя валюта: что можно приобрести
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении в мессенджере внутренней валюты под названием Telegram Stars.
Об этом он сообщил в Telegram .
Отмечается, что нововведенной валютой можно будет оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях. Они в свою очередь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя оплату в приложениях на Android и iOS.
Разработчики приложений смогут использовать "звездочки" для дальнейшего продвижения своих приложений.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В отличие от олдскульных приложений, мини-приложения Telegram, такие как Notcoin, не нужно устанавливать для использования. Именно поэтому они так быстро растут. Кроме того, социальная природа Telegram позволяет мини-приложениям распространяться вирусным путем, поэтому они охватывают десятки миллионов пользователей в течение нескольких недель", – объясняет Дуров.
Также Apple и Google будут брать 30% комиссии, когда пользователи будут покупать у них "звездочки". Вместе с тем, во время реинвестиции внутри Telegram комиссия будет нулевой.
"Как результат, запуск приложений в Telegram имеет больший экономический смысл, чем запуск традиционных мобильных приложений", – добавил Дуров.
Он пообещал, что в предстоящих обновлениях у звезд Telegram появится еще больше функций и возможностей, кроме приобретения цифровых товаров и услуг в мини-приложениях. К примеру, пользователи смогут присылать подарки создателям контента – и не только.
Напомним, что пользователи популярного мессенджера Telegram могут превращать свои личные учетные записи Telegram в бизнес-аккаунты.
Регулировка Telegram
Приложение для обмена сообщениями Telegram стало ключевым оружием для Кремля в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины и это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом.
В настоящее время Украина работает с европейскими партнерами над внесением приложения в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ .
Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.
"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Как заявлял в ноябре тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.
Источник фото: ua.depositphotos.com