Telegram вперше отримав прибуток у $540 млн

За підсумками 2024 року месенджер Telegram вперше вийшов на прибутковість, заробивши $540 мільйонів. Компанія досягла цього фінансового прориву на тлі триваючого судового тиску на засновника з боку французької влади та різкого зростання доходів від партнерств і криптоекосистеми.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Згідно з внутрішньою презентацією, яку отримало видання Financial Times, виручка Telegram у 2024 році зросла до $1,4 мільярда, що в чотири рази більше, ніж роком раніше ($343 млн). Роком раніше компанія фіксувала збиток у $173 млн.

Фінансові показники були представлені інвесторам напередодні розміщення нових облігацій на суму $1,5 млрд з метою рефінансування попередніх боргів. Продаж боргу стартував у вівторок і може завершитись уже найближчими днями.

За словами джерел, Telegram активно заробляє завдяки зростанню кількості платоспроможних користувачів, преміальним підпискам і розвитку екосистеми, пов’язаної з блокчейном Ton і криптовалютою Toncoin. Платформа надає можливості стороннім розробникам створювати міні-додатки в сферах торгівлі, ігор та сервісів, які приносять прибуток компанії.

Згідно з повідомленням, у 2024 році компанія отримала:

$250 млн від реклами;

$292 млн від преміальних підписок;

майже половину загальної виручки – від партнерств та екосистеми, пов'язаної з Ton.

Telegram також планує збільшити виручку до $2 млрд у 2025 році й очікує зростання прибутку до $720 млн. Станом на лютий 2025 року месенджер мав близько $530 млн готівки без урахування криптоактивів.

Компанія водночас не виключає первинного публічного розміщення акцій (IPO), хоча французьке розслідування щодо діяльності Telegram та його керівника названо потенційною перешкодою. Павло Дуров, який має громадянство Франції та ОАЕ, зазнає тиску у зв’язку з претензіями до контенту на платформі, включно з поширенням заборонених матеріалів і терористичною активністю.

Сам Дуров заявив, що дії французької влади мають політичний підтекст. Він звинуватив французьку розвідку в спробах вплинути на політичний контент у Румунії напередодні виборів, зокрема у вимозі обмежити консервативні голоси. Французькі спецслужби спростували ці твердження.

Попри юридичні ризики, Telegram продовжує розширювати партнерства у сфері штучного інтелекту. Компанія оголосила про інтеграцію чат-бота Grok від xAI, стартапу Ілона Маска, з планами спільної монетизації. Це — перше розширення Grok за межі платформи X (Twitter).

Месенджер має понад 1 мільярд активних користувачів щомісяця та управляється невеликою командою із приблизно 60 співробітників, тоді як модерація здебільшого передана на аутсорсинг.