Росія потрапила до "чорного списку" ЄС за ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму

Європейський Союз офіційно включив Росію до списку країн із високим ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму. Це рішення набрало чинності 29 січня 2026 року та передбачає посилений контроль усіх фінансових операцій із РФ на території ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Оскільки держави-члени ЄС та Європейський Парламент не висловили заперечень у визначений строк, регламент набрав чинності автоматично, без додаткового погодження.

"Включення РФ до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму є принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС і міжнародної фінансової системи. Це суттєво обмежує можливості Росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати агресію", — наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

З 2022 року Міністерство фінансів України системно працювало над ухваленням цього рішення, зокрема через консультації з Європейською Комісією, зустрічі з компетентними органами держав-членів ЄС та дипломатичний супровід у країнах-членах Союзу, надаючи докази системних недоліків Росії у сфері AML/CFT.

Включення Росії до "чорного списку" ЄС означає обов’язкове застосування посилених заходів належної перевірки до всіх фінансових операцій, пов’язаних із РФ, на території Союзу. Зокрема:

поглиблена ідентифікація клієнтів і кінцевих бенефіціарів;

аналіз джерел походження коштів та статків;

посилений моніторинг фінансових транзакцій.

Ці заходи суттєво ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з РФ до фінансової системи ЄС і посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.

Перелік третіх країн із високим ризиком оновлюється Єврокомісією регулярно — 1–2 рази на рік, а також за наявності нових даних чи змін в оцінці ризиків.

Міністерство фінансів України продовжить системну взаємодію з європейськими та міжнародними партнерами для посилення глобальної фінансової безпеки та недопущення використання міжнародної фінансової системи для підтримки збройної агресії РФ.

Зауважимо, Україна неодноразово закликала Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) протидіяти зростаючим ризикам, які несе Росія для глобальної економіки, шляхом включення її до чорного списку на майбутньому пленарному засіданні.