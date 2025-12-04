Запланована подія 2

Єврокомісія внесла Росію до "сірого списку" через відмивання грошей та фінансування тероризму: Україна відреагувала

санкції проти РФ
Україна вітає рішення Єврокомісії про включення РФ до переліку країн із високим ризиком щодо відмивання коштів і фінансування тероризму / Shutterstock

Європейська комісія 3 грудня офіційно внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Як пише Delo.ua,  про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Єврокомісії.

З цього року ЄС має власний орган з протидії відмиванню грошей і фінансування тероризму — Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA).

 Цей регламент зобов'язав Єврокомісію завершити до кінця 2025 року огляд третіх країн, які не включені до списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF).

Єврокомісія провела технічну оцінку і "дійшла висновку, що Росія відповідає всім критеріям  і внесла її до свого списку "юрисдикцій високого ризику", які мають стратегічні недоліки у системах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Внесення Росії до "чорного списку" змусить фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики при роботі з російськими контрагентами.

Рішення набуде чинності  після перевірки та у разі відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради ЄС.

Реакція України

У Міністерстві фінансів України назвали рішення Єврокомісії "історичним"  і наголосили що воно має ключове значення для захисту фінансової системи ЄС та всієї світової фінансової безпеки. Це допоможе протидіяти російським загрозам, зокрема:

  • відмиванню грошей;
  • фінансуванню тероризму;
  • обходу міжнародних санкцій;
  • використанню глобальних фінансів для підтримки агресії проти України та інших злочинних операцій.

"Історичне рішення Єврокомісії є важливим кроком для забезпечення стійкості та безпеки глобальної фінансової системи перед ризиками та загрозами, що йдуть від держави-агресора", - підкреслив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зауважимо, після початку широкомасштабної війни Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) призупинила членство Росії, але так і не внесла її до "чорного списку", попри прохання України.

Автор:
Світлана Манько