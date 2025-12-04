Запланована подія 2

Еврокомиссия внесла Россию в "серый список" из-за отмывания денег и финансирования терроризма: Украина отреагировала

санкции против РФ
Украина приветствует решение Еврокомиссии о включении РФ в перечень стран с высоким риском по отмыванию средств и финансированию терроризма / Shutterstock

Европейская комиссия 3 декабря официально внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном сообщении прессслужбы Еврокомиссии.

С этого года у ЕС есть собственный орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма — Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA).

Этот регламент обязал Еврокомиссию завершить до конца 2025 года обзор третьих стран, не включенных в список Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF).

Еврокомиссия провела техническую оценку и "пришла к выводу, что Россия отвечает всем критериям и внесла ее в свой список "юрисдикций высокого риска", имеющих стратегические недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Внесение России в "черный список" заставит финансовые учреждения усилить надлежащую проверку всех транзакций и заставит еще не принять меры, дополнительно снизить риски при работе с российскими контрагентами.

Решение вступит в силу после проверки и в случае отсутствия возражений Европейским парламентом и Советом ЕС.

Реакция Украины

В Министерстве финансов Украины назвали решение Еврокомиссии "историческим" и отметили, что оно имеет ключевое значение для защиты финансовой системы ЕС и всей мировой финансовой безопасности. Это поможет противодействовать российским угрозам, в частности:

  • отмыванию денег;
  • финансированию терроризма;
  • обхода международных санкций;
  • использованию глобальных финансов для поддержки агрессии против Украины и других преступных сделок.

"Историческое решение Еврокомиссии является важным шагом для обеспечения устойчивости и безопасности глобальной финансовой системы перед рисками и угрозами, исходящими от государства-агрессора", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отметим, после начала широкомасштабной войны Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) приостановила членство России, но так и не внесла ее в "черный список", несмотря на просьбу Украины.

Автор:
Светлана Манько