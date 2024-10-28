РФ не включили до "чорного списку" FATF: як відреагувала Україна

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) на своєму засіданні не внесла Росію до свого “чорного списку”, незважаючи на численні докази порушень РФ стандартів і рекомендацій організацій. Україна закликала інші країни не чекати на лідерство глобальних організацій і використовувати національні юрисдикції для захисту своїх економік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Там привітали рішення FATF щодо підтримки призупинення членства Росії на пленарному засіданні минулого тижня в Парижі.

"У лютому 2023 року FATF здійснила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії, визнавши дії країни такими, що суперечать цілям організації щодо сприяння співпраці та забезпечення безпеки і цілісності глобальної фінансової системи. FATF акцентувала увагу на зв'язках Росії з державами, що перебувають у "чорному списку", та її зловмисній кібердіяльності", - нагадують у відомстві.

У Мінфіні наголошують, що з моменту призупинення Росія укріпила військові та фінансові зв’язки з Північною Кореєю та Іраном.

"Росія постачала нафту Північній Кореї – яка перебуває під санкціями ООН – в обмін на військову підтримку, і запускала північнокорейські балістичні ракети на українські міста. Нещодавно Північна Корея надіслала свої війська в Росію для підтримки її вторгнення в Україну. Аналогічно, Росія закупила балістичні ракети в Ірану та зміцнила банківське й фінансове співробітництво між обома країнами", - підкреслюють у Мінфіні.

У відомстві зауважують, що Росія загрожує безпеці та цілісності світової економіки, надаючи таким державам, як Північна Корея та Іран, обхідний шлях для доступу до міжнародної фінансової системи та її дестабілізації.

"Кібернапади з боку Росії продовжують порушувати роботу критично важливих сервісів і економік по всьому світу. Наприклад, за повідомленнями, Росія захищала та спрямовувала діяльність відомого кіберзлочинного угруповання Evil Corp, яке здійснювало атаки в кількох країнах-членах FATF", - зазначають у Мінфіні.

Україна закликає уряди країн діяти

У відомстві акцентують увагу, що FATF закликала країни бути пильними щодо поточних та нових ризиків, які Росія створює для безпеки та цілісності глобальної фінансової системи.

"Однак країни не повинні чекати на лідерство глобальних організацій. Багато урядів мають власні списки юрисдикцій високого ризику, які можуть використовувати для захисту своїх економік від фінансових злочинів та зростаючої злочинної діяльності Росії", - закликають у Мінфіні.

Там додали, що загрози, які Росія несе для належного функціонування глобальної економіки, зростають у міру того, як вона дедалі більше намагається досягти успіху у своїй незаконній війні.

У Мінфіні пообіцяли продовжити працювати з урядами інших країн, щоб допомогти їм глибше розуміти серйозні недоліки російської системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також ризики, які Росія створює для їхніх економік.

Зауважимо, у так званий "чорний список" FATF входять КНДР, Іран і М'янма.

Також FATF занесла Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар і Ліван до так званого "сірого списку", тобто до переліку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом організації. Одночасно з цим із "сірого списку" було виключено Сенегал.

ДОВІДКА:

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) - орган, що регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності боротися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

Як виключення з FATF вплине на РФ

Україна ініціює виключення РФ із членів FATF, що ускладнить міжнародним компаніям ведення бізнесу з країною-терористом.

Як виключення з FATF вплине на РФ:

Суттєве підвищення вартості ведення бізнесу з РФ. Внесення РФ до "чорного списку" "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики".

Внесення РФ до "чорного списку" "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики". Обмеження торгівлі Рф зі світом . Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до "чорного списку" FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%.

. Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до "чорного списку" FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%. Відтік прямих іноземних інвестицій. Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним.

Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним. Зменшення можливостей ухилятися від санкцій. Наразі режим санкцій часто дає російським компаніям змогу обійти фінансові санкції, наприклад структуруючи транзакцію через російський банк, який не потрапив під санкції. Внесення РФ як держави до "чорного списку" ліквідує такі "безпечні притулки" та свободи.

Зазначимо, міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.

Раніше Верховна Рада закликала цю організацію все ж таки призупинити членство Росії в ній самій і попросити зробити те ж саме регіональні органи, створені по типу FATF. Із аналогічним закликом звернувся до неї і Національний банк України.