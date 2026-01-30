Россия попала в "черный список" ЕС по риску отмывания средств и финансирования терроризма

Европейский Союз официально включил Россию в список стран с высоким риском отмывания и финансирования терроризма. Это решение вступило в силу 29 января 2026 г. и предусматривает усиленный контроль всех финансовых операций с РФ на территории ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Поскольку государства-члены ЕС и Европейский Парламент не выразили возражений в установленный срок, регламент вступил в силу автоматически, без дополнительного согласования.

"Включение РФ в перечень стран с высоким риском по отмыванию средств и финансированию терроризма является принципиальным шагом для усиления финансовой безопасности ЕС и международной финансовой системы. Это существенно ограничивает возможности России обходить санкции, отмывать средства и финансировать агрессию", - подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.

С 2022 года Министерство финансов Украины системно работало над принятием этого решения, в частности, через консультации с Европейской Комиссией, встречи с компетентными органами государств-членов ЕС и дипломатическое сопровождение в странах-членах Союза, предоставляя доказательства системных недостатков России в сфере AML/CFT.

Включение России в "черный список" ЕС означает обязательное применение усиленных мер надлежащей проверки ко всем финансовым операциям, связанным с РФ, на территории Союза. В частности:

углубленная идентификация клиентов и конечных бенефициаров;

анализ источников происхождения средств и состояний;

усиленный мониторинг финансовых транзакций.

Эти меры существенно усложняют доступ юридических и физических лиц из РФ к финансовой системе ЕС и усиливают финансовую изоляцию государства-агрессора.

Список третьих стран с высоким риском обновляется Еврокомиссией регулярно — 1–2 раза в год, а также при наличии новых данных или изменений в оценке рисков.

Министерство финансов Украины продолжит системное взаимодействие с европейскими и международными партнерами по усилению глобальной финансовой безопасности и недопущению использования международной финансовой системы для поддержки вооруженной агрессии РФ.

Отметим, Украина неоднократно призвала Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) противодействовать растущим рискам, которые несет Россия для глобальной экономики путем включения ее в черный список на предстоящем пленарном заседании.