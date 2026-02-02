Запланована подія 2

Зеленский подписал указ о санкциях против российского танкерного флота

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против кремлевских пропагандистов.

О санкциях

"Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров", - написал президент.

Прессслужба Офиса президента также сообщает, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации украинских санкций с ограничениями Европейского Союза и применении санкций против 10 физических и шести юридических лиц.

Ограничения введены в отношении иностранцев и граждан России, причастных к функционированию российского танкерного флота, обходу санкций, осуществлению кибератак против Украины, а также государствам - членам ЕС и НАТО и распространению пророссийской пропаганды.

В санкционный список вошли лица, через подконтрольные компании обеспечивавшие поставки и экспорт российской нефти, связанные с Кремлем пропагандисты, а также члены террористической группы ГРУ, осуществлявшей кибератаки на государственные учреждения в Украине и других странах с целью получения конфиденциальной информации и дестабилизации политической ситуации.

Кроме того, санкции применены в отношении компаний из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые являются частью российского танкерного флота и владеют или управляют суднами, перевозящими российскую нефть, в том числе на экспорт.

Под санкции также попал 142 отдельный батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, причастный, в частности, к нарушению GPS-сигналов в странах Балтии. Такие действия приводили к усложнению посадки гражданских самолетов.

В целом Украина синхронизировала 15 санкционных пакетов, введенных международными партнерами в течение прошлого года. В Киеве отмечают необходимость дальнейшего усиления совместного санкционного давления на Россию с целью перекрытия источников финансирования войны и противодействия подрывной деятельности против стран Европейского Союза и НАТО.

Напомним, Европейский Союз официально включил Россию в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма. Это решение вступило в силу 29 января 2026 г. и предусматривает усиленный контроль всех финансовых операций с РФ на территории ЕС.

Автор:
Ольга Опенько