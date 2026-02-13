Запланована подія 2

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
Украина ввела санкции против десятков судов российского "теневого флота": Зеленский подписал указ

Зеленский
Зеленский подписал указ о санкциях / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.

Как пишет Delo.ua, об этом официально заявили в Офисе президента.

Сообщается, что Россия применяла эти танкеры для экспорта нефти из портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморска в третьи страны. Такие перевозки осуществлялись в обход международных ограничений, установленных ЕС и странами G7.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях.

"Подсанкционные суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них только один российский, а остальные - флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Комровских Остров, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайане и Эсватине", - говорится в сообщении.

В ОП также отметили, что Украина передаст соответствующую информацию этим государствам, а также будет работать с партнерами по дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Из указанного перечня 27 судов уже находятся под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и ЕС. Относительно других 64 судов сейчас идет подготовка к введению ограничений.

"Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины", – подчеркнул советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.

Ранее Зеленский подписал указ о введении новых санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против кремлевских пропагандистов.

Автор:
Татьяна Бессараб