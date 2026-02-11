ЕС пока не может надолго арестовывать танкеры РФ, но это уже бьет по теневому флоту — уполномоченный Зеленского по санкциям

Правительствам стран ЕС пока не хватает дипломатических и правовых инструментов, чтобы надолго арестовывать судов российского "теневого флота", но это является существенным сигналом для судовладельцев. Об этом в интервью Delo.ua рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

"Корабль, который арестовали французы, отпущен. В общем, нашим партнерам и союзникам сильно не хватает дипломатического и правового инструментария, чтобы полноценно останавливать и надолго арестовывать корабли. Поэтому они подержали корабль несколько дней и отпустили", — сказал Власюк.

По его словам, ситуация достаточно далека от того, чтобы партнеры Украины в ЕС начали полноценно и физически останавливать российские танкеры. В то же время он отметил, что аресты судов все равно очень сильный сигнал для судовладельцев.

"Сам факт того, что ваше судно в любой момент может быть задержано, существенно отражает желание работать и повышает стоимость эксплуатации таких судов. Во-вторых, задержка судна на несколько недель - это тоже ущерб", - подчеркнул Власюк.

Санкции против капитанов "теневого флота"

Власюк рассказал, что к капитанам теневого флота тоже начинают возникать юридические вопросы, и это заставляет их задуматься о последствиях работы на россиян. Украина наложила санкции более чем на 200 капитанов "теневого флота", на двоих наложила санкции Великобритания и еще на двоих — ЕС.

"Мы считаем, что именно капитаны таких танкеров, как GRINCH, должны попасть в следующие санкционные списки. Тогда они дважды подумают, прежде чем работать в Россию", - добавил уполномоченный президента.

По его словам, санкции для таких капитанов означают запрет на въезд и блокировку счетов на территории соответствующей юрисдикции, а также трудности со счетами в банках вне этой юрисдикции. По сути, трудно будет наняться на корабль, который находится хотя бы в любых юридических отношениях (обслуживание, ремонт, страхование) со наложившими санкции странами. Таким образом, у таких капитанов возникнут проблемы с наймом на другие суда.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новом, двадцатом пакете санкций против России в ответ на ее войну против Украины. Его должны принять 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока:

Энергетика: вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы: в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт: запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Напомним, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России , который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ еще в сентябре прошлого года.

