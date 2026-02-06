Еврокомиссия объявила о 20-м пакете санкций против России: новые ограничения для энергетики, финансов и торговли

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новом, двадцатом пакете санкций против России в ответ на ее войну против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление фон дер Ляен.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Россия продолжает военные преступления против мирного населения, атакуя дома, энергетические объекты и системы отопления, оставляя общины без электричества при минусовых температурах.

"Это не поведение государства, которое стремится к миру, это война на истощение против гражданского населения", – заявила президент Еврокомиссии.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Президент Еврокомиссии подчеркнула эффективность предварительных санкций: финансовые доходы России от нефти и газа упали на 24% в 2025 году, а бюджетный дефицит растет.

"Наши санкции работают, и мы продолжим их применять, пока Россия не начнет серьезные переговоры по справедливому и продолжительному миру", - отметила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен призвала государства-члены ЕС быстро одобрить новые санкции, подчеркнув важность солидарности с Украиной в канун четвертой годовщины войны. Она также напомнила о финансовой поддержке ЕС: кредите в размере 90 миллиардов евро, поставках генераторов для обеспечения тепла и света, а также совместной с США подготовке плана послевоенного восстановления Украины.

Напомним, 19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, нацеленного, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.