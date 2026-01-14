20-й пакет санкций ЕС против России планируют подготовить в феврале

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против России из-за ее войны против Украины планируют завершить в феврале этого года.

Как сообщает Delo.ua, об этом она сообщила во вторник в Берлине во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Калласа, Евросоюз активно продвигает работу над новыми ограничениями. Она подчеркнула, что Россия будет готова серьезно относиться к переговорам только в условиях усиления давления.

Каллас также отметила, что сейчас идет интенсивный дипломатический толчок к миру, однако он остается односторонним. По ее словам, еженедельные ракетные и бомбовые удары России по украинским городам, разрушение инфраструктуры и гибель людей являются фактическим ответом Москвы на дипломатические усилия.

Она предостерегла, что война может продолжаться долго, если международное сообщество не будет оказывать большее коллективное давление на Россию с целью ее прекращения.

Отдельно она подчеркнула, что амбиции России выходят за пределы Украины. В этой связи Европа должна и дальше усиливать собственную оборонную готовность. Каллас отметила ключевую роль Германии в развитии пяти приоритетных оборонных возможностей и отметила, что укрепление европейской обороны не дублирует функции НАТО, а усиливает Европу в рамках Североатлантического союза.

Кроме того, Каллас признала, что отношения между ЕС и США, остающиеся незаменимым союзником для Европы, сейчас переживают не самый лучший период. В то же время она подчеркнула, что Европа не откажется от десятилетий трансатлантического партнерства и что сотрудничество между ЕС и США остается критически важным в вопросах глобальной безопасности.

Напомним, 19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, нацеленного, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.