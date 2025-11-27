20-й санкционный пакет ЕС не будет содержать прямых санкций против "Росатома"

Запланована подія 2

В настоящее время идет работа над 20-м пакетом экономических ограничений / Depositphotos

20-й санкционный пакет Евросоюза не будет содержать санкции против "Росатома", но будет включать ограничения, косвенно связанные с российской государственной атомной корпорацией.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

"В 20-м пакете мы не увидим "Росатома", но мы точно увидим некоторые вещи, которые не прямо с "Росатомом" связаны. Это тот максимум, который мы можем сейчас вытеснить", – уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк во время брифинга перед началом Санкционного саммита.

По словам уполномоченного, тема санкций против "Росатома" остается актуальной для дальнейших переговоров с европейскими партнерами.

"Мы будем продолжать убеждать партнеров, что "Росатом" – это такой же "ЛУКойл", ничего страшного в том, чтобы его санкционировать нет, и это правильно", – подчеркнул Власюк.

Напомним, высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 23 октября заявила, что Европейский Союз одобрил 19-й пакет санкций против России за ее продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину.

В настоящее время идет работа над 20-м пакетом экономических ограничений, который, как ожидается, усилит давление на российскую экономику, хотя и не будет включать прямые санкции против государственной атомной корпорации.

Напомним, 23 октября страны Европейского Союза согласовали 19 пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа и другие ограничения.

Автор:
Татьяна Гойденко