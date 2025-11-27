20-й санкційний пакет ЄС не міститиме прямих санкцій проти "Росатому"

20-й санкційний пакет Євросоюзу не міститиме санкцій проти "Росатому", але включатиме обмеження, непрямо пов'язані з російською державною атомною корпорацією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

"У 20-му пакеті ми не побачимо "Росатому", але ми точно побачимо деякі речі, які не прямо з "Росатомом" пов’язані. Це той максимум, який ми можемо зараз витиснути ", – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу перед початком Санкційного саміту.

За словами уповноваженого, тема санкцій проти "Росатому" водночас залишається актуальною для подальших переговорів з європейськими партнерами.

"Ми будемо продовжувати переконувати партнерів, що "Росатом" – це такий самий "Лукойл", нічого страшного у тому, щоб його санкціонувати, немає, і це правильно", – наголосив Власюк.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас 23 жовтня заявила, що Європейський Союз схвалив 19-й пакет санкцій проти росії за її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.

Нині триває робота над 20-м пакетом економічних обмежень, який, як очікується, посилить тиск на російську економіку, хоча і не включатиме прямих санкцій проти державної атомної корпорації.

Нагадаємо, 23 жовтня країни Європейського Союзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу та інші обмеження.