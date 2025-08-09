Зеленський ввів санкції проти "Росатому" та ще понад 300 компаній, пов'язаних з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження нових персональних і секторальних санкцій проти Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на укази №594 і №595.

Згідно з повідомленням, в указах за рішенням Ради національної безпеки і оборони, під обмеження потрапили 46 фізичних осіб та 305 компаній.

Санкції проти російської держкорпорації "Росатом" передбачають обмеження для 18 фізичних та 17 юридичних осіб, включно з дочірніми структурами у Швейцарії, на Кіпрі, в Нідерландах та Фінляндії. Термін дії цих санкцій — 50 років.

До списку увійшли також дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та країнах ЄС, зокрема найбільший нафтовий оператор Сербії — NIS (Нафтна индустрија Србије).

Зеленський сподівається, що такий крок з сторони України спонукатиме партнерів на аналогічні дії.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Також обмеження запроваджені і проти:

компаній "тіньового флоту" РФ та трейдерів, що експортують російську нафту в обхід цінової стелі (зокрема, індійська Avision Shipping);

виробників обладнання для російського ВПК із Росії, Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, серед яких Farton Mitex (Малайзія, постачання підшипників подвійного призначення) та Proffpcb (ОАЕ, багатошарові друковані плати);

фінансових і логістичних посередників, що допомагають обходити санкції та здійснювати транскордонні платежі, таких як ТОВ "Керуюча компанія "Евокорп".

Ці санкційні заходи спрямовані на подальше обмеження економічних та військових можливостей держави-агресора.

Синхронізація з американськими санкціями

Як пише уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, запроваджені санкції синхронізовуються з тими, що Сполучені Штати ухвалили цього року.

Він підкреслив, що "Росатом" давно перебуває у фокусі міжнародної санкційної групи. Під нові обмеження потрапили 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтегрувати Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні структури у Швейцарії, на Кіпрі, в Нідерландах та Фінляндії. Владисюк наголосив, що численні філії "Росатому" в країнах ЄС не повинні сприяти роботі російської військової машини.

Синхронізовані з американськими санкції охоплюють енергетичний сектор, військово-промисловий комплекс РФ та мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах. До них увійшли дочірні компанії "Газпромнафти" в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (зокрема у Люксембурзі), підприємства, що обслуговують так званий тіньовий флот РФ і трейдери, які допомагають експортувати російську нафту в обхід цінової стелі. Також до списку додано виробників обладнання та комплектуючих для російського ВПК у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії, а ще — фінансових і логістичних посередників, які сприяють обходу санкцій та здійсненню транскордонних платежів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія активно співпрацює з китайськими компаніями, щоб обійти санкції та забезпечити виробництво дронів для війни проти України. Китайський виробник дронів Autel Robotics заперечує співпрацю з російськими компаніями з лютого 2022 року. Проте, російські документи свідчать, що співпраця з інженерами Autel розпочалася на початку 2023 року.