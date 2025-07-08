Росія в обхід санкцій співпрацює з китайськими компаніями для виробництва дронів – Bloomberg

Росія активно співпрацює з китайськими компаніями, щоб обійти санкції та забезпечити виробництво дронів для війни проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, маловідома російська компанія розробила план співпраці з китайськими фірмами. Метою було вирішення нагальної проблеми окупаційної армії: забезпечення бойовими безпілотниками, які кардинально змінювали ситуацію на полі бою.

Bloomberg ознайомився зі службовими записками російської компанії "Аеро-ХІТ" та її листуванням з урядовцями РФ. Документи, зокрема, свідчать про те, як Москва скористалася своїми дружніми зв'язками з Пекіном, щоб обійти західні санкції і отримати можливості для створення безпілотників для атаки по Україні.

У них детально викладено раніше неопублікований тематичний приклад російсько-китайської корпоративної співпраці в галузі оборонних технологій.

Разом ці документи показують, як чутливі технології можуть потрапляти з Китаю до Росії, навіть якщо уряд президента Сі Цзіньпіна заявляє, що не постачає їх жодній зі сторін.

Росія нарощує виробництво дронів

Російська компанія "Аеро-ХІТ", що отримує державне фінансування, планує значно наростити виробництво дронів. Її завод поблизу аеропорту в Хабаровську цього року зможе випускати до 10 000 безпілотників щомісяця, а в майбутньому — перейти до більш досконалих моделей.

"Аеро-ХІТ" вже стала одним з головних постачальників дронів для російських військових операцій на Херсонщині, яку Путін прагне повністю включити до складу РФ, пише Bloomberg.

Серед продуктів компанії є FPV-дрон Veles, завдяки якому пілоти можуть стежити за полем бою в режимі реального часу через екран або окуляри віртуальної реальності. Згідно з документами на придбання у березні, одне замовлення таких безпілотників коштувало 8 млн руб. або близько $1000 за дрон.

Співпраця з Autel та маскування поставок

Документи свідчать, що з 2023 року інженери цієї компанії співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel над локалізацією виробництва дронів моделі Autel EVO Max 4T. Ця модель була створена для цивільного використання, але виявилася ефективною в бойових умовах - зокрема через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Вказано, що вищезгадані документи, які датуються кінцем 2022 року та червнем 2025 року, показують, наскільки Москва маскує своїх постачальників та постачає обладнання своїм військовим, часто використовуючи посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаційне харчування, сільськогосподарські постачання та послуги з перевезення морепродуктів.

Autel заперечує, але документи свідчать про інше

Китайський виробник дронів Autel Robotics заперечує співпрацю з російськими компаніями з лютого 2022 року. Проте, російські документи свідчать, що співпраця з інженерами Autel розпочалася на початку 2023 року. Після короткої перерви через санкції, контакти відновилися наприкінці 2024 року, і з травня 2025 року обговорюється локалізація виробництва безпілотників.