Россия в обход санкций сотрудничает с китайскими компаниями для производства дронов - Bloomberg

Россия активно сотрудничает с китайскими компаниями, чтобы обойти санкции и обеспечить производство дронов для войны против Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину малоизвестная российская компания разработала план сотрудничества с китайскими фирмами. Целью было решение неотложной проблемы оккупационной армии: обеспечение боевыми беспилотниками, которые кардинально меняли ситуацию на поле боя.

Bloomberg ознакомился со служебными записками российской компании "Аэро-ХИТ" и ее перепиской с чиновниками РФ. Документы свидетельствуют о том, как Москва воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить возможности для создания беспилотников для атаки по Украине.

В них подробно изложен ранее неопубликованный тематический пример российско-китайского корпоративного сотрудничества в отрасли оборонных технологий

Вместе эти документы показывают, как чувствительные технологии могут попадать из Китая в Россию, даже если правительство президента Си Цзиньпина заявляет, что не поставляет их ни одной из сторон.

Россия наращивает производство дронов

Российская компания "Аэро-ХИТ", получающая государственное финансирование, планирует значительно нарастить производство дронов. Ее завод вблизи аэропорта в Хабаровске в этом году сможет выпускать до 10 000 беспилотников ежемесячно, а в будущем перейти к более совершенным моделям.

"Аэро-ХИТ" уже стала одним из главных поставщиков дронов для российских военных операций в Херсонской области, которую Путин стремится полностью включить в состав РФ, пишет Bloomberg.

Среди продуктов компании есть FPV-дрон Veles, благодаря которому пилоты могут следить за полем боя в режиме реального времени через экран или очки виртуальной реальности. Согласно документам на приобретение в марте, один заказ таких беспилотников стоил 8 млн руб. или около $1000 за дрон.

Сотрудничество с Autel и маскировка поставок

Документы свидетельствуют, что с 2023 года инженеры этой компании сотрудничают с китайскими специалистами компании Autel над локализацией производства дронов модели Autel EVO Max 4T. Эта модель была создана для гражданского использования, но оказалась эффективной в боевых условиях – в частности, из-за устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Указано, что вышеупомянутые документы, датируемые концом 2022 года и июнем 2025 года, показывают, насколько Москва маскирует своих поставщиков и поставляет оборудование своим военным, часто используя посредников, работающих в других секторах, таких как авиационное питание, сельскохозяйственные поставки и услуги по перевозке морепродуктов.

Autel возражает, но документы свидетельствуют о другом

Китайский производитель дронов Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями с февраля 2022 года. Однако российские документы свидетельствуют, что сотрудничество с инженерами Autel началось в начале 2023 года. После короткого перерыва из-за санкций контакты возобновились в конце 2024 года, и с мая 2025 года обсуждается локализация производства беспилотников.