Зеленский: Китай прекратил продажу дронов Украины, но продолжает поставки в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил поставки дронов украинской армии и европейским партнерам, в то время как поставки в Россию продолжаются. Об этом он сказал во время беседы с журналистами 27 мая.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Речь идет о квадрокоптерах серии Mavic, которые сначала использовались в гражданских целях, но стали одними из важнейших инструментов на поле боя. Они способны не только проводить разведку, но и нести взрывчатку, что делает их эффективными как в обороне, так и в наступлении.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев", — подчеркнул Зеленский, уточнив, что в России функционируют производственные линии с китайскими представителями, которые продолжают снабжать дроны.

Дроны играют решающую роль в боевых действиях, влияя на тактику обеих сторон, а также все чаще применяются для ударов в глубь вражеской территории.

Заявления Зеленского подтвердил один из европейских чиновников, отметивший, что Китай не только ограничил поставки дронов и комплектующих в Европу, но и увеличил экспорт в Россию.

Хотя Пекин официально уверяет, что не снабжает летальным оружием и строго контролирует товары двойного назначения, западные страны неоднократно заявляли о растущей поддержке России со стороны китайских компаний.

На этом фоне Украина активизировала собственное производство дронов. В марте стартовал проект "Линия дронов", предусматривающий создание 15-километровой зоны вдоль фронта для уничтожения вражеской техники и поддержки украинской пехоты. Киев также обратился к западным партнерам с призывом помочь профинансировать расширение производства БПЛА до 300–500 единиц в сутки.

Украина, имея существенный дефицит артиллерийских боеприпасов по сравнению с Россией, делает ставку на дроны как ключевой элемент в противостоянии истощению.

Также добавим, что Россия и Китай торгуют новой медью под видом металлолома для обхода санкций. При этом медь является критически важным материалом в производстве микросхем и военной техники.