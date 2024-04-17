Китай снизил экспорт в Россию впервые за почти два года - СМИ

В марте, впервые с середины 2022 года, резко сократился экспорт Китая в Россию. Как пишет Bloomberg , это произошло на фоне угроз США применить против Пекина вторичные санкции – за помощь Москве в войне против Украины.

По данным китайской таможни, на которые ссылается издание, за март экспорт Китая в Россию обвалился почти на 15,7% против аналогичного периода 2023 года. На столь низком уровне экспорт последний раз был в июне 2022 года.

Инфографика: Bloomberg

Собеседники Bloomberg утверждают, что Россия считает замедление экспорта из Китая временным. Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в следующем месяце.

Риск вторичных санкций США

Напомним, в апреле, во время визита в Китай министер финансов США Джанет Йеллен предупредила банки и экспортеров Поднебесной о "значительных последствиях", если те будут помогать укреплять военный потенциал страны-агрессора РФ. Несколькими днями ранее обеспокоенность по поводу роли Китая в поддержке оборонной отрасли России высказывал и президент США Джо Байден.

Экономист Bloomberg Александр Исаков объяснил, что предупреждения со стороны США по применению вторичных санкций приводят к тому, что расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени, и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии.

Сотрудничество Китая с Россией

Несмотря на снижение экспорта в марте, в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Этому способствовали китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей, промышленного оборудования и электроники.

В частности, в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. По данным китайской таможни, РФ поставила в КНР 107 миллионов тонн сырой нефти в год – это эквивалентно 2,14 миллиона баррелей в день. По подсчетам Reuters, Китай сэкономил за год почти 10 миллиардов долларов, импортируя более дешевую подсанкционную нефть.

Фото: ua.depositphotos.com