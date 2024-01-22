В 2023 году Китай нарастил экспорт автомобилей до рекордного уровня

Автомобильная отрасль в Китае продолжает активный рост. В 2023 году Китай экспортировал 4,91 млн единиц, что сделало его крупнейшим в мире поставщиком автомобилей.

Об этом сообщил представитель Министерства промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь, передает CGTN.

На пресс-конференции он заявил, что по сравнению с 2022 годом экспорт автомобилей вырос на 57,9% и достиг 4,91 млн единиц. При этом экспорт электромобилей вырос на 77,6% – до 1,2 млн единиц.

Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией автопроизводителей (CAAM), производство и продажа автомобилей в Китае впервые превысили 30 млн единиц. Кроме того, на зарубежных рынках был зафиксирован всплеск популярности автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

По данным CAAM, 1,2 млн NEV-автомобилей, которые в 2023 году экспортировал Китай, составили более 24% от общего объема экспорта страны за 2023 год.

Заместитель генерального секретаря CAAM Чэнь Шихуа сообщил, что по прогнозам Китай будет экспортировать 5,5 млн автомобилей NEV в 2024 году.

"Тремя крупнейшими зарубежными рынками для китайских NEV являются Бельгия, Таиланд и Великобритания", - добавил Чен.

По словам Синь Гобиня, китайские автомобили сейчас экспортируются в более чем 200 стран и регионов.

Китайские автомобили также популярны и среди украинцев. Ранее сообщалось, что в 2023 году украинцы приобрели более 12,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 82% больше, чем в 2022 году. Из этого количества: новых – 8 тыс. ед. (+91%); б/у – 4,2 тыс. ед. (+65%).

При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 81%.

Самыми популярными моделями легковых автомобилей из Китая в 2023 году были Volkswagen ID.4, Dong Feng/Honda M-NV, Volkswagen ID.6, Chery Tiggo 4 и Honda eNS1.

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