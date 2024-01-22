У 2023 році Китай наростив експорт автомобілів до рекордного рівня

Автомобільна галузь в Китаї продовжує активне зростання. У 2023 році Китай експортував 4,91 млн одиниць, що зробило його найбільшим у світі постачальником автомобілів.

Про це повідомив представник Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю Сінь Гобінь, передає CGTN.

На прес-конференції він заявив, що у порівнянні з 2022 роком експорт автомобілів зріс на 57,9% і досягнув 4,91 млн одиниць. При цьому експорт електромобілів зріс на 77,6% - до 1,2 млн одиниць.

Згідно з даними, опублікованими Китайською асоціацією автовиробників (CAAM), виробництво та продаж автомобілів в Китаї вперше перевищили 30 млн одиниць. Крім того, на зарубіжних ринках був зафіксований сплеск популярності автомобілів на нових джерелах енергії (NEV).

За даними CAAM, 1,2 млн NEV-автомобілів, які у 2023 році експортував Китай, становили понад 24% від загального обсягу експорту країни за 2023 рік.

Заступник генерального секретаря CAAM Чень Шихуа повідомив, що за прогнозами Китай буде експортувати 5,5 млн автомобілів NEV у 2024 році.

"Трьома найбільшими зарубіжними ринками для китайських NEV є Бельгія, Таїланд і Великобританія", - додав Чен.

За словами Сінь Гобіня, китайські автомобілі наразі експортуються до більш ніж 200 країн та регіонів.

Китайські автомобілі також є популярними і серед українців. Раніше повідомлялося, що у 2023 році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022 році. З цієї кількості: нових – 8 тис. од. (+91%); вживаних – 4,2 тис. од. (+65%).

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярнішими моделям легкових автомобілів з Китаю у 2023 році були Volkswagen ID.4, Dong Feng/Honda M-NV, Volkswagen ID.6, Chery Tiggo 4 і Honda eNS1.

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