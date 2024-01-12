Найпопулярніші авто з Китаю серед українців: ТОП-5 моделей

У минулому році українці придбали понад 12,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 82% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 8 тис. од. (+91%); вживаних – 4,2 тис. од. (+65%).

"Отже у 2023 році автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків", - констатують в "Укравтопромі".

Там додали, що в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» - 2%.

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2023 року:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 2651 од.;

2. DONG FENG/HONDA M-NV - 557 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 - 491 од.;

4.CHERY Tiggo 4 - 351 од.;

5. HONDA eNS1 - 327 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 1573 од.;

2. DONG FENG M-NV - 460 од.;

3.VOLKSWAGEN ID.6 - 282 од.;

4. HONDA eNS1 - 182 од.;

5. TESLA Model Y - 123 од.

Нагадаємо, у грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових - понад 36,8 тис. од, комерційних - 770 од.