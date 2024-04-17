Китай знизив експорт до Росії уперше за майже два роки – ЗМІ

У березні, вперше із середини 2022 року, різко скоротився експорт Китаю до Росії. Як пише Bloomberg , це сталося на тлі погроз США застосувати проти Пекіна вторинні санкції – за допомогу Москві у війні проти України.

За даними китайської митниці, на які посилається видання, за березень експорт Китаю до Росії обвалився на майже 15,7% проти аналогічного періоду 2023 року. На такому низькому рівні експорт востаннє був у червні 2022 року.

Інфографіка: Bloomberg

Співрозмовники Bloomberg твердять, що Росія вважає уповільнення експорту з Китаю “тимчасовим”. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін може порушити питання щодо необхідності збільшення обсягів торгівлі під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном наступного місяця.

Ризик вторинних санкцій США

Нагадаємо, у квітні, під час візиту до Китаю міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила банки та експортерів Піднебесної про “значні наслідки”, якщо ті допомагатимуть зміцнювати військовий потенціал країни-агресора РФ. Кількома днями раніше занепокоєння щодо ролі Китаю в підтримці оборонної галузі Росії висловлював і президент США Джо Байден.

Економіст Bloomberg Олександр Ісаков пояснив, що попередження з боку США щодо застосування вторинних санкцій призводять до того, що розрахунки за торговельними операціями тепер займають більше часу, і російським імпортерам для забезпечення поставок доводиться все більше покладатися на країни Центральної Азії.

Співпраця Китаю з Росією

Попри зниження експорту в березні, торік товарообіг між Росією та Китаєм досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Цьому сприяли китайський імпорт російської нафти та експорт автомобілів, промислового обладнання та електроніки.

Зокрема, у 2023 році Росія стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай, обійшовши Саудівську Аравію. За даними китайської митниці, РФ поставила в КНР 107 мільйонів тонн сирої нафти за рік – це еквівалентно 2,14 мільйона барелів на день. За підрахунками Reuters, Китай заощадив за рік майже 10 мільярдів доларів, імпортуючи дешевшу підсанкційну нафту.

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