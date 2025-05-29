Зеленський: Китай припинив продаж дронів Україні, але продовжує постачання до Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив постачання дронів українській армії та європейським партнерам, тоді як поставки до Росії продовжуються. Про це він сказав під час розмови з журналістами 27 травня.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Йдеться про квадрокоптери серії Mavic, які спершу використовувались у цивільних цілях, але стали одними з найважливіших інструментів на полі бою. Вони здатні не лише проводити розвідку, але й нести вибухівку, що робить їх ефективними як у обороні, так і в наступі.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців", — підкреслив Зеленський, уточнивши, що в Росії функціонують виробничі лінії з китайськими представниками, які продовжують забезпечувати дрони.

Дрони відіграють вирішальну роль у бойових діях, впливаючи на тактику обох сторін, а також дедалі частіше застосовуються для ударів углиб ворожої території.

Заяви Зеленського підтвердив один з європейських чиновників, який зазначив, що Китай не лише обмежив поставки дронів і комплектуючих до Європи, але й збільшив експорт до Росії. Йдеться зокрема про магніти, що використовуються в двигунах безпілотників.

Хоча Пекін офіційно запевняє, що не постачає летальну зброю і суворо контролює товари подвійного призначення, західні країни неодноразово заявляли про зростаючу підтримку Росії з боку китайських компаній.

На цьому тлі Україна активізувала власне виробництво дронів. У березні стартував проєкт "Лінія дронів", який передбачає створення 15-кілометрової зони вздовж фронту для знищення ворожої техніки та підтримки української піхоти. Київ також звернувся до західних партнерів із закликом допомогти профінансувати розширення виробництва БПЛА до 300–500 одиниць на добу.

Україна, маючи суттєвий дефіцит артилерійських боєприпасів у порівнянні з Росією, робить ставку на дрони як ключовий елемент у протистоянні на виснаження.

Також додамо, що Росія й Китай торгують новою міддю під виглядом брухту для обходу санкцій. При цьому мідь є критично важливим матеріалом у виробництві як мікросхем, так і військової техніки.