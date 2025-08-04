Викрадачі активів з ТОТ, капітани "тіньового флоту" РФ, музейники: Зеленський запровадив нові санкції

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 3 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, у список потрапили капітани російського “тіньового флоту”, вчені, керівники російських музеїв і викрадачі активів з окупованих територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.

Санкції України введені у дію 3 серпня указами №578/2025, №579/2025 та №580/2025.

У додатках до рішення РНБО оприлюднено списки відповідних осіб та організацій, Це — не тільки громадяни Росії, а й Ірану, Пакистану, М'янми, КНР, Бангладеш, Індії та Грузії.

Санкції проти викрадачів активів з ТОТ

Як пише уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, санкціоновано 39 фізосіб і 23 юрособи, які займаються незаконним видобутком українських копалин на тимчасово окупованих територіях, а також вивезенням українського зерна через окуповані морські порти, сплачуючи податки до російського бюджету.

Серед них:

ТОВ "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" експропріював активи українського ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" та веде розробку Південно-Білозірського родовища (залізна руда);

ТОВ "Єкатеринівський кар'єр" привласнив активи українського ТОВ "Укрроскаолін" і незаконно видобуває глини та каолін на родовищі "Катеринівське" (ТОТ Донецької області);

ТОВ "Ніка Трейд Інвест" розробляє родовище "Біла Балка" (Донецька область) з використанням незаконно експропрійованих активів українських ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Донбаснерудпром" та ТОВ "Донбаскераміка";

ТОВ "ТД Ідєалпрод" залучена до вивезення з ТОТ до Єгипту до 650 тисяч тонн зерна;

ТОВ "Крейн Марін Контрактор" володіє суднами "Михаїл Нєнашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позиніч", які вивозили збіжжя з зерносховищ на ТОТ України;

раніше санкціоновані США капітани судна Zafar , яке вивозило українське зерно з ТОТ Криму до Ємену у 2024, – Бєляков Юрій і Віданов В'ячеслав.

Капітани "тіньового флоту" РФ під забороною

У пакеті 94 капітани "тіньового флоту", які здійснювали перевезення російської нафти в обхід прайс-кепу. 82 з цих капітанів працюють на суднах, які перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Канади чи Австралії, зазначає Власюк.

"Зафіксовані факти завантажень цими суднами під керівництвом зазначених капітанів нафти в портах РФ наприкінці 2024 – на початку 2025 і вивантаження в портах Туреччини, Індії, Китаю та інших", – додав він.

Зокрема, у санкційному списку Акрам Максуд (Пакистан), Со Хлаїн Він (М’янма), Бянь Чуньмін (КНР), Моршед Мамун (Бангладеш), Борчхадзе Каха (Грузія).

Музейники також у списку

Персональні санкції будуть застосовані до 15 керівників російських музеїв, які намагаються інтегрувати захоплені активи українських музеї у систему РФ. Зокрема у список потрапили: Алексєєва Галина Василівна — завідувачка відділу науково-дослідної роботи музею-садиби Л. Н. Толстого "Ясна Поляна"; Кожанов Дмитро Олександрович — гендиректор Політехничного музею; Корнєєв Ігор Валерійович — генеральний директор державного музею-заповідника "Петергоф"; Купіна Юлія Аркадіївна — директор "Російського етнографічного музею"; Міндлін Михайло Борисович — директор музею-заповіднику "Коломенське" та ще 10 російських чиновників.

Які обмеження накладають санкції?

До осіб та компаній, які потрапили у санкційний список, застосовуються такі обмеження, як позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Нагадаємо, у липні Зеленський затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній. Їхні компоненти були знайдені у збитих російських безпілотниках Shahed.