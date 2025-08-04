Похитители активов из ТОТ, капитаны "теневого флота" РФ, музейщики: Зеленский ввел новые санкции

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 3 августа 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, в список попали капитаны российского "теневого флота", ученые, руководители российских музеев и угонщики активов с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента.

Санкции Украины введены в действие 3 августа указами №578/2025, №579/2025 и №580/2025.

В приложениях к решению СНБО обнародованы списки соответствующих лиц и организаций. Это не только граждане России, но и Иран, Пакистан, Мьянма, КНР, Бангладеш, Индия и Грузия.

Санкции против похитителей активов по ВТО

Как пишет уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, с акционировано 39 физлиц и 23 юрлица , которые занимаются незаконной добычей украинских ископаемых на временно оккупированных территориях , а также вывозом украинского зерна через оккупированные морские порты, уплачивая налоги в российский.

Среди них:

ООО "Днепрорудненский железорудный комбинат" экспроприировало активы украинского ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" и ведет разработку Южно-Белозорского месторождения (железная руда);

ООО "Екатериновский карьер" присвоил активы украинского ООО "Укрроскаолин" и незаконно добывает глины и каолин на месторождении "Екатериновское" (ТОТ Донецкой области);

ООО "Ника Трейд Инвест" разрабатывает месторождение "Белая Балка" (Донецкая область) с использованием незаконно экспроприированных активов украинских ООО "Научно-производственное предприятие "Донбасснерудпром" и ООО "Донбаскерамика";

ООО "ТД Идеалпрод" привлечено к вывозу из ТОТ в Египет до 650 тысяч тонн зерна;

ООО "Крейн Марин Контрактор" владеет судами "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", которые вывозили зерно из зернохранилищ на ТОТ Украины;

ранее санкционированные США капитаны судна Zafar , вывозившее украинское зерно из ТОТ Крыма в Йемен в 2024 – Беляков Юрий и Виданов Вячеслав.

Капитаны "теневого флота" РФ под запретом

В пакете 94 капитана "теневого флота", осуществлявших перевозку российской нефти в обход прайс-кепа. 82 из этих капитанов работают на судах, находящихся под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады или Австралии, отмечает Власюк.

"Зафиксированы факты загрузок этими судами под руководством указанных капитанов нефти в портах РФ в конце 2024 – начале 2025 и выгрузки в портах Турции, Индии, Китая и других", – добавил он.

В частности, в санкционном списке Акрам Максуд (Пакистан), Со Хлаин Вин (Мьянма) , Бянь Чуньмин (КНР) , Моршед Мамун (Бангладеш) , Борчхадзе Каха (Грузия) .

Музейщики также в списке

Персональные санкции будут применены к 15 руководителям российских музеев, пытающихся интегрировать восторженные активы украинских музеев в систему РФ. В частности в список попали: Алексеева Галина Васильевна - заведующая отделом научно-исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"; Кожанов Дмитрий Александрович – гендиректор Политехнического музея; Корнеев Игорь Валерьевич - генеральный директор государственного музея-заповедника "Петергоф"; Купина Юлия Аркадиевна - директор "Русского этнографического музея"; Миндлин Михаил Борисович - директор музея-заповедника "Коломенское" и еще 10 российских чиновников.

Какие ограничения налагают санкции?

К лицам и компаниям, попавшим в санкционный список, применяются такие ограничения, как лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Напомним, в июле Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против пяти китайских компаний. Их компоненты были найдены в сбитых российских беспилотниках Shahed.