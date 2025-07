Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний за поставку компонентов для "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО о введении санкций против пяти китайских компаний. Их компоненты были найдены в сбитых российских беспилотниках Shahed.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе главы государства №466/2025 от 8 июля.

Под ограничения попали такие компании как Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd и Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Они снабжали свою продукцию подсанкционным российским предприятиям в 2024 и 2025 годах.

Также санкции были введены против Shenzhen JinduobangTechnology Co., Ltd; Шэньчжэнь Royo Technology Co., Ltd; и Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк прокомментировал, что во время массированного обстрела Киева в ночь на 4 июля в сбитых дронах Shahed были найдены компоненты китайского производства, и именно поэтому эти компании сегодня получили санкции.

Введенные санкции предусматривают блокировку активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами. Соответствующие санкции вводятся на десять лет.

Как сообщалось ранее, СБУ обнаружило компоненты китайского производства в дронах, которыми РФ атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля. Следователи обнаружили в БПЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в КНР. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd. на соответствующих деталях.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия активно сотрудничает с китайскими компаниями, чтобы обойти санкции и обеспечить производство дронов для войны против Украины. Китайский производитель дронов Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями с февраля 2022 года. Однако российские документы свидетельствуют, что сотрудничество с инженерами Autel началось в начале 2023 года.