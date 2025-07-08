В атакующих Украину дронах обнаружили более 60% китайских деталей — СМИ

Китай стал ключевым поставщиком комплектующих для дронов, которыми Россия атакует Украину. Доля китайской электроники в БПЛА уже превысила 60%. Вместо оружия Пекин поставляет микросхемы, двигатели и модули связи, формально считающиеся гражданскими.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расследование Главкома.

Детали из Китая в дронах РФ

Отмечается, что российская "оборонка" преимущественно занимается только сбором БПЛА, а сам процесс критически зависит от импортных комплектующих. Основным поставщиком деталей для российских беспилотников остается Китай. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в перехваченных в мае 2025 года дронах доля китайской электроники достигла 60–65%, впервые вытеснив американские компоненты, которые, несмотря на санкции, продолжают поступать в РФ на второе место.

В распоряжении Главкома оказался перечень китайских компонентов, обнаруженных в российских дронах Герань-2 (Shahed-136), Гербери и Пародии: микроконтроллеры, антенны, конденсаторы, даже свечи зажигания.

Более двух десятков таких "made in China" деталей входят в состав как боевого аппарата, так и системы глушения сигнала, обеспечивая техническую эффективность этих беспилотников.

Один из самых опасных и технически совершенных беспилотников, Россия массово запускает по украинским городам. Российская "Герань-2" – не что иное, как копия иранского Shahed-136, к тому же наполненная китайскими деталями. В найденных дронах фиксируют более двух десятков компонентов китайского производства.

"Гербера" — это упрощенная и удешевленная версия "шахеда-герани", созданная из пенопласта и фанеры. Используется не только для ударных миссий, но и в качестве приманки для разведки и отвлечения систем ПВО. Из-за своей простоты он содержит всего шесть китайских компонентов, однако среди них важнейшие: двигатель и модем.

"Пародия" — это дрон-приманка без боевой начинки, выполненная даже качественнее "Гербера". Его ключевая особенность – линза Люнеберга, отражающая радиоволны и усиливающая радарную заметность, имитируя большое количество целей. В конструкции "Пародии" обнаружены только четыре китайских компонента, среди которых самый важный — двигатель.

Ранее сообщалось, что Россия активно сотрудничает с китайскими компаниями, чтобы обойти санкции и обеспечить производство дронов для войны против Украины.

Китайский производитель дронов Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями с февраля 2022 года. Однако российские документы свидетельствуют, что сотрудничество с инженерами Autel началось в начале 2023 года.