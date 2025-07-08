У дронах, що атакують Україну, виявили понад 60% китайських деталей - ЗМІ

Китай став ключовим постачальником комплектуючих для дронів, якими Росія атакує Україну. Частка китайської електроніки в БпЛА вже перевищила 60%. Замість зброї Пекін постачає мікросхеми, двигуни й модулі зв’язку, що формально вважаються “цивільними”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на розслідування Главкома.

Деталі з Китаю у дронах РФ

Зазначається, що російського "оборонка" переважно займається лише збиранням БПЛА, а сам процес критично залежить від імпортних комплектувальних. Основним постачальником деталей для російських безпілотників залишається Китай. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у перехоплених у травні 2025 року дронах частка китайської електроніки сягнула 60–65%, вперше витіснивши американські компоненти, які, попри санкції, продовжують надходити до РФ, на друге місце.

У розпорядженні Главкома опинився перелік китайських компонентів, виявлених у російських дронах "Герань‑2" (Shahed‑136), "Гербері" та "Пародії": мікроконтролери, антени, конденсатори, навіть свічки запалювання.

Більше двох десятків таких "made in China" деталей входять до складу як бойового апарату, так і системи глушіння сигналу, забезпечуючи технічну ефективність цих безпілотників.

Один із найнебезпечніших і технічно досконалих безпілотників, які Росія масово запускає по українських містах. Російська "Герань-2" — не що інше, як копія іранського Shahed-136, до того ж наповнена китайськими деталями. У знайдених дронах фіксують понад два десятки компонентів китайського виробництва.

"Гербера" — це спрощена й удешевлена версія "шахеда‑герані", створена з пінопласту та фанери. Використовується не лише для ударних місій, але й як приманка для розвідки й відволікання систем ППО. Через свою простоту він містить всього шість китайських компонентів, проте серед них — найважливіші: двигун і модем.

"Пародія" — це дрон‑приманка без бойової начин­ки, виконаний навіть якісніше за "Герберу". Його ключова особливість — лінза Люнеберга, що відбиває радіохвилі й підсилює радарну помітність, імітуючи велику кількість цілей. У конструкції "Пародії" виявлено лише чотири китайські компоненти, серед яких найважливіший — двигун.

Раніше повідомлялось, що Росія активно співпрацює з китайськими компаніями, щоб обійти санкції та забезпечити виробництво дронів для війни проти України.

Китайський виробник дронів Autel Robotics заперечує співпрацю з російськими компаніями з лютого 2022 року. Проте, російські документи свідчать, що співпраця з інженерами Autel розпочалася на початку 2023 року.