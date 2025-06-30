Німецькі розвідувальні дрони Twister почнуть виготовляти на українських потужностях

Німецька компанія Quantum Systems запускає виробництво тактичних безпілотників Twister на українських потужностях. Виробництво стартує всього через чотири місяці після офіційної презентації дрона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Мілітарне".

Українське виробництво дронів Twister

Німецька компанія Quantum Systems планує вже в липні 2025 року запустити виробництво новітнього розвідувального дрона Twister на українських потужностях. В Німеччині ці БпЛА вже використовуються, а в Україні випробування розпочнуться одразу після старту виробництва.

Новинка вже викликала інтерес у Сухопутних військ ЗСУ, які шукають ефективні рішення для тактичної розвідки.

Які характеристики дрона

Twister має низку переваг:

невеликі розміри;

вертикальний зліт і посадку (що дозволяє уникнути використання катапульт або пускових платформ);

вага лише 3,8 кг;

компактність у транспортуванні.

За даними розробників, апарат здатен літати на відстань до 15 км, перебуваючи в повітрі до 90 хвилин, а його підготовка до старту займає не більше двох хвилин.

У базовій комплектації Twister оснащений оптичним модулем Nighthawk2 з денним і тепловізійним каналами. Модуль можна замінити прямо в польових умовах без складного обслуговування.

Крім того, дрон може виконувати функцію ретранслятора сигналів, підсилюючи роботу інших безпілотників Quantum Systems — зокрема вже широко застосовуваних в українських військах дронів Vector.

Безпілотник Twister отримає також нові функціональні можливості: окрім оптичної станції, він зможе нести лідар для високоточної картографії та відтворення рельєфу місцевості. Також планується інтеграція системи акустичного пеленгування — дрон зможе виявляти артилерійські постріли за звуком на відстані до 15 км.

Ще одна інновація — автоматизована система DronePort, яка дозволить запускати та приймати дрон без участі людини, використовуючи "роботизовану руку".

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.