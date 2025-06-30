Немецкие разведывательные дроны Twister начнут производить на украинских мощностях

Немецкая компания Quantum Systems запускает производство тактических беспилотников Twister на украинских мощностях. Производство стартует всего через четыре месяца после официальной презентации дрона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Милитарное".

Украинское производство дронов Twister

Немецкая компания Quantum Systems планирует уже в июле 2025 года запустить производство новейшего разведывательного дрона Twister на украинских мощностях.

Новинка уже вызвала интерес у Сухопутных войск ВСУ, которые ищут эффективные решения для тактической разведки.

Какие характеристики дрона

Twister имеет ряд преимуществ:

небольшие размеры;

вертикальный взлет и посадку (что позволяет избежать использования катапультов или пусковых платформ);

вес всего 3,8 кг;

компактность в транспортировке.

По данным разработчиков, аппарат способен летать на расстояние до 15 км, находясь в воздухе до 90 минут, а его подготовка к старту занимает не больше двух минут.

В базовой комплектации Twister оснащен оптическим модулем Nighthawk2 с дневным и тепловизионным каналами. Модуль может быть заменен прямо в полевых условиях без сложного обслуживания.

Кроме того, дрон может выполнять функцию ретранслятора сигналов, усиливая работу других беспилотников Quantum Systems — в частности, уже широко применяемых в украинских войсках дронов Vector.

Беспилотник Twister получит новые функциональные возможности: кроме оптической станции, он сможет нести лидер для высокоточной картографии и воспроизведения рельефа местности. Также планируется интеграция системы акустического пеленгирования – дрон сможет обнаруживать артиллерийские выстрелы по звуку на расстоянии до 15 км.

Еще одна инновация – автоматизированная система DronePort, которая позволит запускать и принимать дрон без участия человека, используя "роботизированную руку".

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.