- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Военные получили новый отечественный ударный дрон на оптоволокне: какие характеристики
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Отмечается, что дрон, имеющий оптоволоконное управление, создан украинским предприятием с учетом боевого опыта военных.
Эти "боевые птички" имеют крепкую легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, позволяющие нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.
В зависимости от потребности дроны "РОННИ-13" могут оснащаться различными типами камер, позволяющими выполнять задания днем или в ночное время суток.
Напомним, украинская компания 3DTech стала первым отечественным производителем, завершившим процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов Хищник REBOFF в Министерстве обороны Украины.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.