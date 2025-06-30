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Военные получили новый отечественный ударный дрон на оптоволокне: какие характеристики

дрон
Дрон "РОННИ-13"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что дрон, имеющий оптоволоконное управление, создан украинским предприятием с учетом боевого опыта военных.

Эти "боевые птички" имеют крепкую легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, позволяющие нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

В зависимости от потребности дроны "РОННИ-13" могут оснащаться различными типами камер, позволяющими выполнять задания днем или в ночное время суток.

Напомним, украинская компания 3DTech стала первым отечественным производителем, завершившим процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов Хищник REBOFF в Министерстве обороны Украины.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже   заключило контракты   с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько