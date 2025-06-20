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Минобороны разрешило использование в ВСУ FPV-дрона, который разворачивается за считанные минуты

FPV-комплекс "Световод"
"Световод" разворачивается в боевое положение через несколько минут. / Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод", который разворачивается в боевое положение через несколько минут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Светловод" — это инновационный украинский FPV-дрон, разработанный для нужд ВСУ. Он имеет прочную раму, высокопроизводительные двигатели и легкие емкостные аккумуляторы, обеспечивающие его эффективность на поле боя.

Эти дроны обладают оптоволоконным каналом управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами.

В министерстве напомнили, что с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Напомним, на Международный инновационный конкурс НАТО, организованный Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) разработчики подали 162 предложения. Среди заявок – 42 проекта решений от украинских разработчиков. Конкурс был посвящен борьбе с FPV-дронами, управляемыми через оптоволокно.

Автор:
Татьяна Бессараб