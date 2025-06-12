ВСУ будут использовать новый гексакоптер: охотится за бронированными целями

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс "Волыняка".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Характеристики нового гексакоптера

"Волыняка" – бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра враждебных целей. Первые модификации этого "бомбера" работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны.

На их счету – сотни уничтоженных образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы. Они способны выполнять боевые задания в любую погоду, в сумерках, при сильном ветре. Последние версии обладают значительно улучшенными характеристиками.

Беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями. Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях.

Он работает на тактическом расстоянии и может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, уязвимой силы которого хватает для уничтожения труднобронированных целей. Кроме того, Волыняка может выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение.

Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.