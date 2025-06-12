Правительство упростило процедуры закупок дронов и средств РЭБ для ВСУ

Кабинет министров Украины упростил порядок закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тактического уровня для воинских частей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 11 июня.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно новым изменениям, теперь прием украинских дронов и средств РЭБ можно осуществлять без обязательного участия представителей государственного заказчика. Единственным условием станет наличие сертификата качества, предоставленного исполнителем государственного контракта.

Документ должен удостоверять соответствие продукции заявленным характеристикам, техническому состоянию, качеству и безопасности. Эти показатели должны быть подтверждены испытаниями, проведёнными самим производителем.

Также установлено, что ответственность за достоверность данных в сертификате несет производитель или исполнитель государственного контракта.

Эти изменения должны ускорить поставки дронов и РЭБ в боевые подразделения, уменьшив бюрократическую нагрузку без ущерба для контроля качества.

За последние два года государственные заказчики через электронный каталог Prozorro Market приобрели 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов на сумму более 6 миллиардов гривен. Самыми популярными из них стали модели Mavic, FPV и Phantom.