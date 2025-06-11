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Правительство запустит экспериментальный проект по привлечению добровольцев к сбитию дронов

дроны
К сбитию дронов за отдельную плату будут приобщаться добровольцы / Минобороны

Кабинет министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта, предусматривающего привлечение добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) в противовоздушную оборону государства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Проект будет действовать в условиях военного положения, но не дольше двух лет, и призван усилить защиту украинской территории от воздушных атак — в частности, от вражеских ударных дронов и пилотируемых летательных аппаратов.

К участию будут привлекаться члены ДФТГ, а также лица, не подлежащие мобилизации, но имеющие летную подготовку или соответствующие сертификаты по управлению беспилотниками.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, добровольцы будут помогать в обнаружении и уничтожении вражеских дронов.

Группы ПВО внутри этого проекта смогут:

  • выявлять, сопровождать и сбивать воздушные цели;
  • использовать личное оружие, дроны, самолеты;
  • получать технику, оружие и от ВСУ;
  • привлекать собственный транспорт и оборудование.

Организационно эти подразделения будут подчиняться Силам территориальной обороны, а оперативно Командованию Воздушных сил ВСУ.

Добровольцы будут получать денежное довольствие — до 100 тысяч гривен в месяц, в зависимости от объема участия, на средства местных бюджетов.

Утвержден также порядок реализации проекта, который определяет условия, требования и механизмы взаимодействия привлеченных формирований с вооруженными силами.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины   беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Квадрокоптер обладает легкой рамой, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.

Автор:
Татьяна Гойденко