Уряд запустить експериментальний проєкт із залучення добровольців до збиття дронів

Кабінет міністрів України схвалив запуск експериментального проєкту, який передбачає залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони держави.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Проєкт діятиме в умовах воєнного стану, але не довше ніж два роки, і покликаний посилити захист української території від повітряних атак — зокрема, від ворожих ударних дронів та пілотованих літальних апаратів.

До участі залучатимуть членів ДФТГ, а також осіб, які не підлягають мобілізації, але мають льотну підготовку або відповідні сертифікати з керування безпілотниками.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, добровольці допомагатимуть у виявленні та знищенні ворожих дронів.

Групи ППО в межах цього проєкту зможуть:

виявляти, супроводжувати та збивати повітряні цілі;

використовувати особисту зброю, дрони, літаки;

отримувати техніку, зброю та боєприпаси від ЗСУ;

залучати власний транспорт і обладнання.

Організаційно ці підрозділи підпорядковуватимуться Силам територіальної оборони, а оперативно — Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Добровольці отримуватимуть грошове забезпечення — до 100 тисяч гривень на місяць, залежно від обсягу участі, коштом місцевих бюджетів.

Затверджено також Порядок реалізації проєкту, який визначає умови, вимоги та механізми взаємодії залучених формувань із Збройними силами.

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