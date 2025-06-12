Уряд спростив процедури закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ

Кабінет міністрів України спростив порядок закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня для військових частин. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 11 червня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новими змінами, тепер приймання українських дронів та засобів РЕБ можна здійснювати без обов’язкової участі представників державного замовника. Єдиною умовою стане наявність сертифіката якості, наданого виконавцем державного контракту.

Документ має засвідчувати відповідність продукції заявленим характеристикам, технічному стану, якості та безпечності. Ці показники повинні бути підтверджені випробуваннями, проведеними самим виробником.

Також визначено, що відповідальність за достовірність даних у сертифікаті несе виробник або виконавець державного контракту.

Ці зміни мають прискорити постачання дронів і РЕБ до бойових підрозділів, зменшивши бюрократичне навантаження без шкоди для контролю якості.

Додамо, за останні два роки державні замовники через електронний каталог Prozorro Market придбали 50 тисяч безпілотних літальних апаратів на суму понад 6 мільярдів гривень. Найпопулярнішими серед них стали моделі Mavic, FPV та Phantom.