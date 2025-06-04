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ВСУ будут использовать новый дрон Chief-1: уничтожает вражеские FPV и бомберы
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Охотников за вражескими дронами становится больше
Дрон Chief-1 предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника из модуля поражения патронами со дробью.
Он имеет легкую и крепкую раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя.
Также беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Они могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме.
Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков.
Заметим, украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. БпЛА отечественного производства значительно дешевле иностранных аналогов. Они протестированы на поле боя и наносят 80% всех поражений противника.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.