ЗСУ використовуватимуть новий дрон Chief-1: знищує ворожі FPV та бомбери

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Мисливців за ворожими дронами стає більше

Зазначається, що дрон Chief-1 призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

Він має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.

Також безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Вони можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі.

Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників.

Зауважимо, український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік. БпЛА вітчизняного виробництва значно дешевші за іноземні аналоги. Вони протестовані на полі бою і наносять 80% від всіх уражень противника.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.