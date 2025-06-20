Міноборони дозволило використання у ЗСУ FPV-дрона, що розгортається за лічені хвилини

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс “Світловод”, який розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Світловод" — це інноваційний український FPV-дрон, розроблений для потреб ЗСУ. Він має міцну раму, високопродуктивні двигуни та ємнісні легкі акумулятори, що забезпечують його ефективність на полі бою.

Ці дрони мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами.

В міністерстві нагадали, що від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

Нагадаємо, на Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) розробники подали 162 пропозиції. Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників. Конкурс був присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно.