Украинские разработчики подали четверть предложений по борьбе с FPV-дронами на конкурсе НАТО

На Международный инновационный конкурс НАТО, организованный Совместным центром НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), разработчики подали 162 предложения. Среди заявок – 42 проекта решений от украинских разработчиков. Конкурс был посвящен борьбе с FPV-дронами, управляемыми через оптоволокно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Победители конкурса получат не только доступ к экспертной среде НАТО, но и новые возможности для интеграции своих технологий в совместные оборонные инициативы, укрепляя тем самым оборонные способности Украины и ее союзников по НАТО.

Отмечается, что такое количество заявок на участие в 16 конкурсе NATOInnovation Challenge стало абсолютным рекордом за всю историю проведения инновационных хакатонов НАТО.

Полковник Валерий Вишневский, директор по имплементации программ JATEC, отметил, что участие Украины в таких инициативах дает отечественным разработчикам возможность заявить о себе на уровне НАТО. Он также подчеркнул, что это значительно повышает технологическую взаимосовместимость между Вооруженными Силами Украины и силами НАТО, что является ключевым для коллективной безопасности.

Инновационные конкурсы проводятся под руководством Командования ОВС НАТО по трансформации (АСТ). В этом году JATEC уже провел хакатон по противодействию управляемым авиабомбам (КАБ), где украинские специалисты впервые присоединились к жюри.

Текущий конкурс сосредоточен на поиске технологий, способных эффективно противодействовать FPV-дронам, демонстрирующим исключительную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Координатор Инновационных конкурсов НАТО Пьер Делом отметил, что "Инновационный вызов" эффективно объединяет операторов, инноваторов и принимающих решения на ранних этапах процесса. Это позволяет трансформировать потребности поля боя в масштабируемые и взаимосовместимые решения, а также привлекать широкую сеть стартапов, академических кругов и промышленности для внедрения прорывных идей.

В настоящее время идет оценка предложений, поданных на конкурс по борьбе с FPV-дронами. Финалисты будут объявлены 20 июня в Таллинне во время публичной презентации результатов этого хакатона.

Напомним, за последние два года государственные заказчики через электронный каталог Prozorro Market приобрели 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов на сумму более 6 миллиардов гривен. Самыми популярными из них стали модели Mavic, FPV и Phantom.